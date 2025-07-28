По оценке агентства, ставка импортных пошлин для европейских товаров на уровне в 15% и укрепление за последний год курса евро по отношению к американскому доллару приведут к резкому снижению конкурентоспособности экономики

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Торговое соглашение с США может привести к падению совокупного объема ВВП стран Евросоюза на 0,7%. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

По его оценке, ставка импортных пошлин для европейских товаров на уровне в 15% и укрепление за последний год курса евро по отношению к американскому доллару приведут к резкому снижению конкурентоспособности экономики ЕС. В результате этого общий ВВП ЕС снизится на 0,4-0,7% в зависимости от дальнейших действий администрации президента США Дональда Трампа, поскольку, отмечает издание, заключение торгового соглашения необязательно приведет к полному окончанию торговой войны.

Как пишет Bloomberg, Трамп, скорее всего, использовал зависимость Европы от американских технологических гигантов и компаний военно-промышленного комплекса, чтобы заставить руководство ЕС согласиться на выгодные для США условия.

Учитывая, что европейские чиновники заявляли о готовности к самому худшему сценарию ответных мер со стороны американских технологических корпораций и готовились координировать усилия с другими странами, уязвимыми перед пошлинами со стороны США, например, с Канадой, "вызывает удивление, сколько позиций ЕС сдал в обмен на столь незначительные преимущества", говорится в материале агентства.

27 июля Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые тарифы на весь экспорт ЕС в размере 30%.

Хозяин Белого дома охарактеризовал достигнутые с Евросоюзом договоренности как "самые крупные" в истории. Представители левых итальянских партий приравняли торговую сделку с США к "безоговорочной капитуляции" Европы, а МИД Франции назвал соглашение несбалансированным.