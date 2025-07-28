Индекс гособлигаций РФ превысил 119 пунктов впервые с 4 марта 2024 года

К 13:10 мск индекс гособлигаций находился на уровне 119,15 пункта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил отметку в 119 пунктов впервые с 4 марта 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 12:18 мск, индекс RGBI рос на 0,47%, до отметки в 119,02 пункта.

К 13:10 мск индекс гособлигаций РФ ускорил рост и находился на уровне 119,15 пункта (+0,58%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.