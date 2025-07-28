Компания работает над финализацией брендбука, соответствующие изменения в визуальных коммуникациях внедрят до конца года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" объявил о смене названия на "Группа Лента", а также регистрирует новый логотип для группы компаний.

"Лента" продолжает развиваться как мультиформатный мультибрендовый ретейлер. Сегодня компания представляет из себя платформу для развития бизнесов и объединяет гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома и дрогери. Чтобы подчеркнуть и зафиксировать эти трансформационные изменения, компания меняет наименование на "Группу Лента" и регистрирует новый логотип. В настоящее время компания работает над финализацией брендбука, соответствующие изменения в визуальных коммуникациях будут внедрены до конца текущего года", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что каждый цвет нового бренда имеет свое значение. "Антрацит как фундамент и стабильность группы, желтый - энергия предпринимателей и связь с историей бренда "Лента", белый - забота и уважение как неотъемлемые части корпоративной культуры группы и компаний, входящих в нее", - рассказали в компании.

О компании

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших продуктовых ретейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2025 года под управлением "Ленты" находится 263 гипермаркета, 319 супермаркетов, 3 106 магазина у дома и 1 720 магазина в формате "Дрогери".