Nayara Energy обратилась в суд из-за ограничения доступа к сервисам Microsoft

В компании указали, что решение Microsoft основано на односторонней интерпретации санкций ЕС, оно создает опасный прецедент корпоративного вмешательства, а также вызывает опасения по поводу последствий для энергосистемы Индии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Индийская компания Nayara Energy инициировала судебное разбирательство против Microsoft из-за односторонней приостановки доступа к сервисам, несмотря на полностью оплаченные лицензии. Об этом говорится в заявлении Nayara Energy.

Ранее Евросоюз в рамках пакета антироссийских мер ввел санкции против 18 компаний, среди которых и индийская Nayara Energy.

"Компания Nayara Energy инициировала судебное разбирательство против Microsoft в связи с односторонней приостановкой работы критически важных сервисов. В настоящее время Microsoft ограничивает доступ Nayara Energy к собственным данным, инструментам и продуктам, несмотря на то, что они были приобретены по полностью оплаченным лицензиям", - отмечается в заявлении.

В Nayara Energy также указали, что решение Microsoft основано на односторонней интерпретации санкций ЕС, оно создает опасный прецедент корпоративного вмешательства, а также вызывает опасения по поводу последствий для энергосистемы Индии. Индийская компания уточнила, что подала петицию в Верховный суд Дели, чтобы добиться наложения судебного запрета на решение Microsoft и возобновления предоставления услуг для обеспечения постоянного доступа к важнейшей цифровой инфраструктуре. "Эти шаги направлены на предотвращение любых потенциальных нарушений способности Nayara выполнять свои обязательства перед индийскими потребителями и заинтересованными сторонами", - добавили в компании.

В заявлении также обращается внимание, что санкции против Nayara Energy были введены только Евросоюзом, а штаб-квартира Microsoft находится в США. Таким образом, прекращение обслуживания Nayara Energy со стороны Microsoft не имеет никаких законных оснований ни в соответствии с американским, ни с индийским законодательством. "Эти действия были предприняты в одностороннем порядке под предлогом соблюдения требований ЕС без предварительного уведомления, консультаций или обращения в суд. Подобные шаги свидетельствуют о тревожной тенденции распространения глобальными корпорациями иностранного законодательства на юрисдикции, где оно неприменимо", - заключили в Nayara Energy.

О Nayara Energy и реакции на санкции ЕС

В состав Nayara Energy входят НПЗ в городе Вадинар, глубоководный порт и розничная сеть АЗС. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ составляет 20 млн тонн в год. Розничная сеть АЗС насчитывает более 6 тыс. единиц в разных регионах Индии.

"Роснефти" принадлежит 49,13% в Nayara Energy. В российской компании заявляли, что санкции ЕС против Nayara Energy являются незаконными и необоснованными, они угрожают энергобезопасности Индии. Сама Nayara Energy назвала санкции ЕС игнорирующими как международное право, так и суверенитет Индии.