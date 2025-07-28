"Кавказ.РФ": курорты Северного Кавказа заинтересованы в технических специалистах

Заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев отметил, что ведется активное сотрудничество с вузами СКФО

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. "Кавказ. РФ" заинтересован в подготовке технических специалистов для курортов Северного Кавказа, об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"Экономистов и юристов у нас достаточно, а специалистов, которые могли бы управлять канатной дорогой, где много очень сложных технических сооружений, нет, поэтому наша миссия - это вырастить такие кадры, которые потом можно и экспортировать в другие регионы, в среднюю полосу России, в Москву и так далее", - сообщил Тапаев.

Он также отметил, что сейчас ведется активное сотрудничество с вузами СКФО. "У нас серьезная нехватка технических кадров, это сейчас большая проблема, поэтому мы сотрудничаем с северо-кавказскими вузами для того, чтобы подготовить настоящих профессионалов среди технических кадров", - добавил спикер.