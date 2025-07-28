В мае 2025 года туроператоры ожидали, что организованный въездной турпоток летом вырастет на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, уточнили в ассоциации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Организованный туристический поток в Россию из-за рубежа летом 2025 года останется примерно на уровне 2024 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Обновленный прогноз туроператоров - организованный въездной турпоток в этом летнем сезоне не превысит объемы 2024 года. При негативном стечении обстоятельств (очередные авиаколлапсы из-за закрытых аэропортов) он будет на 10% меньше, при позитивном (авиаколлапсов больше не будет) - плюс 10% к прошлом году", - говорится в сообщении.

В мае 2025 года туроператоры ожидали, что организованный въездной турпоток летом вырастет на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но в ходе сезона прогноз пришлось скорректировать, отметили в АТОР.

"Главным негативным фактором, влияющим на въездной турпоток, в этом сезоне стало периодическое закрытие аэропортов, за которым следовали логистические коллапсы и отмены. Это снизило объемы бронирований групп у иностранных партнеров и количество заказов от индивидуальных туристов", - объяснили в компании "Тари тур".

В настоящее время некоторые туроператоры фиксируют рост въездного турпотока до 20% в сравнении с прошлым годом, у других же показатели на 10-15% меньше, чем летом прошлого года, рассказали в ассоциации.

Откуда приезжают

По данным АТОР, более 55% организованного турпотока в Россию этим летом приходится на Китай. Количество туристов из этой страны продолжает увеличиваться. Чаще всего граждане КНР в России предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге. Аналогичные предпочтения у туристов из Индии (около 15% организованного въездного турпотока) и Ирана (10-12%).

Далее в рейтинге следуют ОАЭ (доля более 80% среди стран Персидского залива), Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман (доля всех стран в общем организованном турпотоке около 10%). Также в топ по турпотоку в Россию этим летом попали Турция и Индонезия. Есть небольшое количество туристов из Бразилии, Аргентины, Мексики, Японии, Европы.