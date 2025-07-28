"Россети Тюмень" инвестируют более 25 млрд руб. в энергоинфраструктуру Тюменской области

Планируется ввести в эксплуатацию в распределительном комплексе более 570 МВА трансформаторной мощности и свыше 460 км новых линий электропередачи, отметили в департаменте

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов и заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский оценили развитие инфраструктуры в Тюменской области и посетили находящуюся в процессе модернизации подстанцию 110 кВ "Утяшево". Об этом ТАСС сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Высоковольтный питающий центр "Утяшево" играет важную роль в электроснабжении Калининского округа Тюмени, части Тюменского района и аэропорта Рощино. От него получают электроэнергию три локальных сетевых организации, десятки тысяч жителей и ряд социально значимых объектов", - отметили в департаменте.

В ходе визита Ляпунов подчеркнул существенное внимание Группы "Россети" к Тюменской области. "За три года мы намерены ввести в эксплуатацию в распределительном комплексе более 570 МВА трансформаторной мощности и свыше 460 км новых линий электропередачи. Такие масштабные мероприятия позволят обеспечить устойчивое электроснабжение в условиях растущих нагрузок", - сказал он.

В департаменте добавили, что до 2027 года суммарный объем инвестиций системообразующей энергокомпании (СТСО) "Россети Тюмень" в экономику Тюменской области составит свыше 25 млрд рублей. Планируется ввести в эксплуатацию в распределительном комплексе более 570 МВА трансформаторной мощности и свыше 460 км новых линий электропередачи - это позволит обеспечить устойчивое электроснабжение в условиях растущих нагрузок.

"Наделенные социальной функцией компании группы "Россети" держат в фокусе внимания последовательное развитие энергосистемы и запрос населения на создание единого и доступного окна", - прокомментировал увеличение инвестиционной программы Мольский.

В 2024 году "Россети Тюмень" провели масштабную реконструкцию электросетевого хозяйства в Тюменском районе стоимостью свыше 1 млрд рублей - обновили 146 энергообъектов в 11 муниципалитетах. Кроме того, собственники передали в аренду и пользование "Россети Тюмень" свыше двух тыс. км ЛЭП и электрические подстанции суммарной мощностью более 500 МВА.