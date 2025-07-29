Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что это решение назрело давно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает обеспечить все поезда в России бесплатной питьевой водой. Письмо, направленное главе "Российских железных дорог" (РЖД) Олегу Белозерову, есть в распоряжении ТАСС.

"Появление кулеров с фильтрами в каждом составе для доступа пассажиров к воде - давно назревшее решение, соответствующее параметрам современного сервиса. Причем решить вопрос качественной очистки обычной водопроводной воды можно при помощи бизнеса, который взял бы на себя подобную функцию взамен на дополнительные рекламные возможности или преференции со стороны ОАО "РЖД", - говорится в документе.

Таким образом, бесплатная вода не окажется причиной для роста тарифа на проезд, уверен Нилов. "Как показывает практика, в поездах дальнего следования чаще всего имеются и вагон-ресторан с возможностью платного приобретения питьевой жидкости, и кулеры для безвозмездного использования. Однако в "экспрессах" такие варианты отсутствуют, как и в пригородных электричках - доступ к воде там возможен только в моменты появления торговцев, диктующих далеко не бюджетные расценки на необходимую в жару влагу", - добавляет Нилов.