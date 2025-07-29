Это сложно сделать без квалифицированного заказчика, который методологически обеспечит новую специальность, отметил глава правительства

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Подход к подготовке кадров в железнодорожной сфере должен быть системным, а учебные программы и специальности нужно обновлять. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александром Сахаровым.

"В первую очередь важно вести системную работу подготовки кадров и обновлять учебные программы, перечень специальностей", - указал Мишустин, уточнив, что это сложно сделать без квалифицированного заказчика, который методологически обеспечит новую специальность.

"Это все очень непростые вопросы. И именно так нужно с компаниями-производителями, с ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС), которые так или иначе отвечают за эту функцию, за услугу, которую предоставляют гражданам, - формировать эти программы", - подчеркнул он.

В разработке и внедрении самых современных практик обучения должны также участвовать министерство образования и министерство просвещения. "Чтобы кадры, которые приходили в отрасль, были соответствующими ее сложности, ее технологичности", - резюмировал он.