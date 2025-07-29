29 июля, 11:37

"Известия": россияне стали чаще жаловаться на блокировки банковских карт

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что рост блокировок связан с введением ограничений с мая на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для клиентов банка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Клиенты российских банков стали чаще сталкиваться с блокировками денежных средств на своих картах на срок более 30 дней. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на народный рейтинг "Банки.ру".

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Как пишет газета, на блокировку карт жалуются клиенты ВТБ, Газпромбанка и "МТС деньги", активные жалобы приходятся на удержание средств, предусмотренное федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Росфинмониторинг пояснил изданию, что массовых блокировок не происходит.

Руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила "Известиям", что рост блокировок связан с введением ограничений с мая на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для клиентов банка.

В пресс-службе ЦБ подчеркнули изданию, что под блокировками имеется в виду ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операции из-за подозрений, предусмотренных федеральным законом № 115-ФЗ.

Лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия банковского счета заработал в России с 30 мая. 15 мая 2025 года также вступил в силу закон, который ограничил возможности для дропперов - подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег. Мера касается только тех людей, сведения о которых есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях - они теперь могут переводить себе и другим людям не больше 100 тыс. рублей в месяц. 

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