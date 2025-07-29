"Известия": россияне стали чаще жаловаться на блокировки банковских карт

Руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что рост блокировок связан с введением ограничений с мая на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для клиентов банка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Клиенты российских банков стали чаще сталкиваться с блокировками денежных средств на своих картах на срок более 30 дней. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на народный рейтинг "Банки.ру".

Как пишет газета, на блокировку карт жалуются клиенты ВТБ, Газпромбанка и "МТС деньги", активные жалобы приходятся на удержание средств, предусмотренное федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Росфинмониторинг пояснил изданию, что массовых блокировок не происходит.

Руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила "Известиям", что рост блокировок связан с введением ограничений с мая на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для клиентов банка.

В пресс-службе ЦБ подчеркнули изданию, что под блокировками имеется в виду ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операции из-за подозрений, предусмотренных федеральным законом № 115-ФЗ.

Лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия банковского счета заработал в России с 30 мая. 15 мая 2025 года также вступил в силу закон, который ограничил возможности для дропперов - подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег. Мера касается только тех людей, сведения о которых есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях - они теперь могут переводить себе и другим людям не больше 100 тыс. рублей в месяц.