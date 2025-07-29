Глава компании Душан Баятович рассчитывает, что сделка будет выгодна для Белграда

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Срок действия нового газового договора между Сербией и Россией составит не менее трех лет, его условия, вероятно, будут выгодными для Белграда. Об этом заявил директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Ожидается подписание долгосрочного контракта с российской стороной как минимум на 3 года, я ожидаю очень выгодного соглашения. Это произойдет в сентябре", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии.

Ранее Баятович отмечал, что Москва и Белград продлили 23 мая срок действия контракта на поставки российского газа в Сербию на текущих условиях до 30 сентября, обеспечив республике "6 млн кубометров по цене 290 евро за кубометр". Он также заявлял, что документ будет подписан не ранее 20 сентября. Баятович указывал на необходимость включения в контракт оговорок на случай форс-мажора в виде невозможности поставок из-за потенциального расширения режима антироссийских санкций ЕС. Президент Сербии Александар Вучич обсудил вопрос заключения нового газового договора с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Москву 9 мая. Глава сербского государства тогда заявил, что снабжение республики российскими энергоресурсами имеет исключительное значение для Белграда, и выразил надежду на сохранение поставок "на хороших условиях".