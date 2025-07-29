Кабмин установил минимальную мощность для зарядок электромобилей на шоссе

С марта 2026 года автозаправки должны быть оборудованы зарядными устройствами с мощностью не менее 44 кВт

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Автозаправки на обочинах шоссе с марта 2026 года должны быть приспособлены для организации зарядных станций для электромобилей минимальной мощностью 44 кВт. Постановление правительства РФ расширяет перечень минимально необходимых услуг на дорожных объектах.

Как сообщает пресс-служба кабмина, с весны следующего года "на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт".

Постановление правительства корректирует утвержденный в 2020 году перечень минимальных услуг дорожного сервиса. Как отмечается, документ до сих пор не содержал требований к мощности зарядок для элеткромобилей. Коррекция законодательства ведется в рамках нацпроекта.