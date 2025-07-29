"Сербиягаз": целью Минфина США является снижение стоимости компании NIS

Глава компании Душан Баятович сообщил, что в американском ведомстве не отреагировали на предложение "Нефтяной индустрии Сербии" о частичной смене структуры собственности компании

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Целью санкционных мер со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в отношении компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") является снижение ее стоимости. Об этом заявил директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Падение стоимости капитала NIS и тому подобное. Это цель OFAC", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, в Минфине США никак не отреагировали на предложение "Нефтяной индустрии Сербии" о частичной смене структуры собственности компании.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%).

Накануне Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, пятой по счету, отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней. В феврале "Нефтяная индустрия Сербии" направила в OFAC запрос на получение генеральных или специальных лицензий для продолжения деятельности компании на время поиска решений по смене структуры ее собственников на срок не менее 90 дней.