"Сербиягаз": ЕС будет сложно заместить газ из России "демократическим" топливом

По словам главы компании Душана Баятовича, США не могут резко увеличить объемы экспорта энергоресурсов

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Странам Евросоюза будет сложно найти "демократическую" альтернативу поставкам газа из России, так как США сейчас не могут резко увеличить объемы экспорта энергоресурсов. Об этом заявил директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Европейцы увидели, что у них создается небольшой дефицит газа, а каждый дефицит повышает цену. Сейчас они приобретают очень равномерно, Америка не может поставлять больше, они стремятся сократить поставки из России, вы видели, что у них проблемы с Катаром из-за прав человека. Я не знаю, где его можно найти, этот демократический газ", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала Вашингтону среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американские сжиженный природный газ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд.