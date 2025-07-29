Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев указал, что Россия должна стать технологическим лидером в этой сфере, поскольку "искусственный интеллект - это гонка XXI века"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Парламентские слушания по развитию искусственного интеллекта пройдут в Госдуме осенью. Об этом ТАСС сообщил лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Я вышел с инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину провести парламентские слушания по искусственному интеллекту. Мы планирует в конце октября - начале ноября эти слушания провести", - сказал Нечаев.

По его словам, Россия должна стать технологическим лидером в этой сфере, поскольку "искусственный интеллект - это гонка XXI века".

"Вы помните ядерную гонку, космическую гонку, сейчас идет гонка искусственных интеллектов. Если мы в ней будем отставать, это скажется на нашем международном положении. Нас начнут давить геополитически и, самое главное, это скажется на качестве жизни людей в стране", - сказал депутат.

Ранее Мишустин во время отчета о работе правительства за 2024 год в Госдуме поддержал предложение Нечаева провести такие слушания.