Компания ранее подпала под антироссийские санкции ЕС

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy переходит на обслуживание местной ИТ-фирмой Rediff.com после ограничения доступа к сервисам американской Microsoft. Об этом сообщило издание The Economic Times.

Ранее Microsoft в одностороннем порядке приостановила Nayara Energy доступ к критически важным сервисам, несмотря на полностью оплаченные лицензии. Американская корпорация приняла такое решение после введения Евросоюзом в рамках пакета антироссийских мер санкций против 18 компаний, среди которых индийская Nayara Energy.

В связи с этим руководство Nayara Energy в понедельник инициировало судебное разбирательство против Microsoft в Высоком суде Дели. В направленном в инстанцию иске компания указала, что решение Microsoft основано на односторонней интерпретации санкций ЕС, оно создает опасный прецедент корпоративного вмешательства, а также вызывает опасения по поводу последствий для энергосистемы Индии.

"Шаги Microsoft по ограничению постоянного доступа к важнейшей цифровой инфраструктуре могут привести к потенциальным нарушениям способности Nayara выполнять свои обязательства перед индийскими потребителями и заинтересованными сторонами", - заявили в компании, где обратили внимание на то, что санкции против Nayara Energy были введены только Евросоюзом, а штаб-квартира Microsoft находится в США. Таким образом, прекращение обслуживания Nayara Energy со стороны Microsoft не имеет никаких законных оснований ни в соответствии с американским, ни с индийским законодательством.

В состав Nayara Energy входят НПЗ в городе Вадинар, глубоководный порт и розничная сеть АЗС. Мощность первичной переработки нефти на НПЗ составляет 20 млн тонн в год. Розничная сеть АЗС насчитывает более 6 тыс. единиц в разных регионах Индии.

"Роснефти" принадлежит 49,13% в Nayara Energy. В российской компании заявляли, что санкции ЕС против Nayara Energy являются незаконными и необоснованными, они угрожают энергобезопасности Индии.