Строительство нового терминала аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей

Пресс-служба правительства России ранее сообщала, что пассажирский терминал сможет обслуживать более 5,7 млн человек в год

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Строительство нового терминала в международном аэропорту Казани обойдется в 20 млрд рублей, реализация проекта уже началась. Об этом сообщил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов на "Муниципальном часе" в Агентстве инвестиционного развития республики.

"С учетом большого потока пассажиров [аэропорт] реализует планы по расширению инфраструктуры. Приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству нового международного терминала. Общая стоимость проекта составит 20 млрд рублей", - сказал Зарипов.

Ранее пресс-служба правительства России по итогам визита вице-премьера правительства РФ Виталия Савельева в Республику Татарстан сообщала, что новый пассажирский терминал международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая сможет обслуживать более 5,7 млн пассажиров в год.

По данным правительства республики, на сегодняшний день из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая выполняются рейсы по 83 направлениям, в том числе 51 - на внутренних воздушных линиях и 32 - на международных. Аэропорт рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров в год, при этом в 2023 году он принял вдвое больше пассажиров. За 2024 год было обслужено 5,3 млн пассажиров.

Мастер-план по развитию аэропорта до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по строительству пассажирского терминала, соответствующего прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку.