По итогам 2025 года ожидается снижение динамики выхода новых международных брендов на российский рынок на 35% год к году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Семь международных брендов вышло на российский рынок ретейла в первом полугодии 2025 года, что на 46% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate.

"Иностранные бренды замедляют экспансию. В I полугодии 2025 года на российский рынок вышло семь международных брендов, что оказалось на 46% ниже показателей аналогичного периода 2024 и на 59% - 2023 года", - говорится в материалах.

Отмечается, что на фоне трансформации потребительского поведения и высокой конкуренции, в том числе со стороны российских игроков, экспансия "иностранцев" в России продолжается, но более умеренными темпами. Кроме того, по данным аналитиков, ряд международных ретейлеров, которые вышли на рынок в 2023 году, начали отказываться от торговых площадей - за первое полугодие 2025 г. они освободили 6,2 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.

По итогам этого года ожидается снижение динамики выхода новых международных брендов на российский рынок на 35% год к году, прогнозируют в компании.