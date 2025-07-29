В Берлине посчитали "предложение Еврокомиссии чрезмерным, слишком щедрым с учетом современной ситуации"

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Страны Балтии и Германия разошлись во мнениях о планируемом размере бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. Об этом на совместной пресс-конференции министров финансов Литвы, Латвии, Эстонии и Германии заявил глава литовского ведомства Римантас Шаджюс.

"По некоторым вопросам наши позиции значительно расходятся. Это, например, касается размера нового бюджета ЕС", - сказал он.

В Вильнюсе, Риге и Таллине предложенный Еврокомиссией план встречен с удовлетворением. "Следует придерживаться предложений Еврокомиссии, они по части размера бюджета могут быть даже повышены", - отметил Шаджюс.

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль привез из Берлина иные настроения. "Мы выступаем за укрепление долгосрочной финансовой программы, но считает предложение Еврокомиссии чрезмерным, слишком щедрым с учетом современной ситуации, когда надо действовать крайне ответственно", - сказал Клингбайль.

Подготовленный в Брюсселе новый семилетний бюджет Евросоюза предусматривает расходы в размере €2 трлн.