Президент констатировал, что выдача ипотеки снижается "из-за регулирования"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выдача ипотеки банками не должна осложняться введением граждан в дополнительные траты. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбера Германом Грефом, говоря о снижении доходности ипотечного кредитования.

Греф рассказал президенту о снижении для банков доходности ипотеки - вплоть до отрицательных значений. Глава государства констатировал, что проблемы происходят "из-за регулирования", порой слишком жесткого.

"Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами", - указал президент.

Глава Сбера заверил, что его кредитная организация подобными вещами не занимается.