Путин улыбкой отреагировал на опцию "оплаты улыбкой" от Сбера

Руководитель банка Герман Греф рассказал президенту, что из-за санкций возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты и финансовая организация нашла такой выход

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заинтересовался функцией "оплаты улыбкой", которую предоставляет Сбер держателям своих карт.

Речь об этом зашла на встрече с руководителем Сбера Германом Грефом. Тот заметил, что из-за санкций возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты - и Сбер нашел выход. Теперь можно "оплачивать лицом" - это просто, быстро и безопасно, пояснил Греф.

"Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да?" - с улыбкой отреагировал Путин. И добавил: "Хорошо".

Греф поделился, что 2024 год был тяжелым с точки зрения того, что терминалы для оплаты улыбкой были установлены, и это большая инвестиция, а люди ими еще не научились пользоваться. "А вот в этом году мы за первый квартал уже получили оборот больше, чем за весь прошлый год", - сообщил он.

Путин же в свою очередь заметил: "Смотрю, и реклама идет достаточно агрессивная". И, одобрительно кивнув, продолжил: "Нормально".