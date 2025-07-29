Судебное заседание должно состояться 3 сентября

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил до 3 сентября рассмотрение иска Межрегионального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) в Красноярском крае, Хакасии и Туве к "Норникелю" на 3,5 млрд рублей за пользование объектами Норильской железной дороги, следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Судебное заседание отложено до 15:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) 3 сентября", - говорится в материалах картотеки по итогам заседания, которое состоялось 29 июля.

Ранее пресс-служба арбитражного суда Красноярского края сообщала, что Росимущество в Красноярском крае, Хакасии и Туве требует взыскать с компании "Норникель" 3,5 млрд рублей задолженности за пользование объектами Норильской железной дороги с 5 сентября 2019 года по 28 мая 2023 года.

Норильская железная дорога изолирована от других железнодорожных сетей, по ней осуществляются перевозки грузов из порта Дудинки в Норильский промышленный район и обратно. Протяженность железнодорожных путей - 365 км.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.