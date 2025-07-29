NYT: экономисты сомневаются в успехе торговой политики Трампа

Многие аналитики настаивают, что пошлины в итоге замедлят рост экономики и отчасти нивелируют усилия по стимулированию производства, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа своей торговой политикой начала масштабный и спорный экономический эксперимент. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Хотя на данный момент план американского лидера выглядит политической победой, аналитики и специалисты выражают сомнения, станет ли он экономическим успехом, пишет NYT. Вашингтон установил самый высокий с начала XX века уровень пошлин. Обычно они используются бедными странами, пытающимися защитить местные зарождающиеся отрасли, а не такими промышленными гигантами, как США.

Экс-чиновник правительства США и основатель Института экономической стратегии Клайд Престовиц заявил, что сейчас ситуация в стране схожа с временами до 1946 года, когда правительства ряда государств придерживались меркантилистской политики, используя протекционизм для накопления богатства. "Это сработало для Англии, США, Франции, стран Бенилюкса, Германии, Японии, Кореи и всех остальных, кто смог разбогатеть", - приводит газета слова Престовица.

Однако многие экономисты настаивают, что пошлины Трампа в итоге замедлят рост экономики и отчасти нивелируют усилия по стимулированию производства. Экономист Бред Сетсер считает, что "значительные изменения в политике <...> почувствует большинство американцев", пошлины "достаточно велики, чтобы замедлить экономику". Они приведут к росту цен как для компаний, импортирующих продукцию, так и для американских потребителей, которые ее покупают.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.