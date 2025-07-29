ЕК зачтет поставки реакторов АЭС при закупке в США энергоресурсов на $750 млрд

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл при этом подтвердил, что комиссия не может заставить европейские компании закупать именно американские энергоресурсы, но она будет "убеждать" их

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена зачесть контракты на поставки американских реакторов и оборудования для АЭС при закупке в США энергоресурсов на $750 млрд за три года в рамках соглашения по пошлинам. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о торговой сделке ЕС и США.

"Покупки реакторов войдут в эту сумму", - сказал он.

При этом Джилл подтвердил, что ЕК "не может заставить" европейские компании закупать именно американские энергоресурсы, но она будет "говорить с ними" и "убеждать" их.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и хозяин Белого дома Дональд Трамп договорились, что США с 1 августа введут пошлины в 15% примерно на 75% европейского экспорта, вместо 30-процентных на весь экспорт, которые угрожал ввести Трамп. Взамен Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую цифровую промышленность.