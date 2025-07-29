В Химках построят технопарк стоимостью 1 млрд рублей

Реализация проекта позволит создать не менее 30 рабочих мест

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Технопарк построят в Химках. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Проект компании "Джи Три Индастриал Север" включает в себя строительство здания общей площадью от 16 тыс. кв. м. с производственными помещениями в формате "Лайт индастриал". Инвестиции в проект - 1 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать не менее 30 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что инвестору был предоставлен земельный участок на льготных условиях без проведения торгов. Ввод проекта в эксплуатацию планируется в 2028 году.