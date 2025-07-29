Лидируют рыбаки Камчатского края, которые добыли 178 тыс. тонн, что составляет 83% от суммарного показателя, отметили в Росрыболовстве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вылов тихоокеанских лососей в России с начала лососевой путины 2025 года превысил 214 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство.

Отмечается, что традиционно лидируют рыбаки Камчатского края - добыли 178 тыс. тонн, что составляет 83% от суммарного показателя. В Хабаровском крае вылов превысил 13,6 тыс. тонн, в Магаданской области - более 10 тыс. тонн, в Приморье - более 8,8 тыс. тонн, на Сахалине - более 3,5 тыс. тонн, на Чукотке - более 298,5 тонн.

Также сообщается, что в основе лососевых уловов горбуша составляет более 172,8 тыс. тонн (80,6%), нерка - 27,9 тыс. тонн (13%), кета - 13,5 тыс. тонн (6,3%), чавыча - 225 тонн, сима - 43 тонны, кижуч - 32 тонны.

Ранее ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал прогноз, согласно которому вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке ожидается на уровне 312 тыс. тонн.

По итогам 2024 года вылов лососевых в России составил 235,5 тыс. тонн.