США продлили JANAF лицензию на поставки нефти NIS до 27 августа

Текущий контракт на поставки нефти в Сербию по Адриатическому нефтепроводу действует до 31 декабря 2026 года

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предоставило хорватскому оператору Адриатического нефтепровода (JANAF) очередную лицензию на продолжение контрактных обязательств перед подпавшей под санкции из-за российского участия компанией NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сроком до 27 августа.

"Компания <...> при полной поддержке правительства Республики Хорватия, ранее получила четыре последовательные лицензии от OFAC, которые предоставили JANAF разрешение на продолжение исполнения заключенного с NIS соглашения о транспортировке нефти в непрерывном режиме и после вступления в силу пакета санкций 27 февраля. 28 июля компания получила новую лицензию от OFAC, которая позволяет продолжить исполнение вышеуказанного соглашения в период до 27 августа", - сообщили в пресс-службе JANAF.

Текущий контракт на поставки нефти в Сербию по Адриатическому нефтепроводу действует до 31 декабря 2026 года.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%). Накануне Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, пятой по счету, отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней.

Ранее хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявлял, что Загреб "намерен найти способ" снабжать Сербию нефтью посредством JANAF через терминал порта Омишаль на острове Крк в Адриатическом море. По его словам, в декабре 2024 года до 95% поставок нефти шли в Сербию через территорию Хорватии. Позднее хорватский министр экономики и устойчивого развития Анте Шушняр допустил выкуп российской доли в NIS хорватским JANAF.