Сертификат, подтверждающий соответствие электропоезда серии ЭС105 нормам технического регламента Таможенного союза, выдан сроком на пять лет и действует до июля 2030 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" получил сертификат, подтверждающий соответствие электропоезда "Финист" серии ЭС105 нормам технического регламента Таможенного союза (ТР ТС). Это дает заводу возможность приступить к серийному выпуску поездов, сообщается на сайте предприятия.

"Уральские локомотивы" получили сертификат, подтверждающий соответствие двухсистемного скоростного электропоезда "Финист" серии ЭС105 требованиям норм технического регламента Таможенного союза. <…> Его получение дает заводу возможность приступить к серийному выпуску новых электропоездов", - говорится в сообщении.

Сертификат выдан сроком на пять лет и действует до июля 2030 года. "Ввод в эксплуатацию на сети РЖД двухсистемных "Финистов" ЭС105 позволит оптимизировать график пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок на участках, где необходим переход с одного рода тока на другой, а также даст экономию времени и ресурсов на таких маршрутах", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода Олега Спаи.

В составе поезда из пяти вагонов - 386 посадочных мест, из которых четыре - для пассажиров с ограниченными возможностями, в вагонах установлены система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. Поезд оснащен системой подсчета пассажиров на входе, а также местами для провоза велосипедов, лыж и сноубордов, в салоне можно регулировать яркость освещения.

Ранее в пресс-службе группы "Синара" сообщали, что комиссия по приемке подтвердила соответствие двухсистемного электропоезда "Финист" серии ЭС105. Изделию присвоен литер О1 и определена установочная серия в объеме 60 электропоездов. Как отмечал первый заместитель генерального директора по технической политике "Уральских локомотивов" Виталий Брексон, на ЭС105 также обкатываются ряд технических решений, которые будут применены при создании нового высокоскоростного электропоезда.

Электропоезд "Финист" серии ЭС105 является первым отечественным двухсистемным поездом, построенным на российском тяговом оборудовании.