МВФ: понижение прогноза по ВВП РФ вызвано ужесточением политики

Ожидания фонда также связаны с более низкими ценами на нефть, отметила заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда Петя Коева-Брукс

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Понижение прогноза роста российской экономики в 2025 году обусловлено ужесточением экономической политики и снижением цен на нефть. Об этом сообщила на брифинге заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Петя Коева-Брукс.

По ее словам, ожидания МВФ относительно замедления роста российской экономики связаны с "ужесточением политики и более низкими ценами на нефть". "Рост [ВВП РФ] был выше в последнем квартале 2024 года, что привело к пересмотру прогноза по итогам 2024 года в сторону повышения, но в то же время, в первом квартале текущего года рост оказался ниже ожиданий", - пояснила Коева-Брукс.

Как следует из представленного в Вашингтоне июльского обновления к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики, прогноз роста российской экономики в 2025 году пересмотрен в сторону понижения (на 0,6 процентного пункта в сравнении с апрельскими выводами) - до 0,9%. Аналогичный показатель на 2026 пересмотрен в сторону повышения - на 0,1 процентного пункта, до 1%. Согласно оценкам специалистов фонда, рост российской экономики в 2024 году составил 4,3%, в 2023 году - 4,1%.