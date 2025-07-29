В Югре запустили производство фасадных кассет и линеарных панелей

Это первое производство в регионе, которое позволит обеспечить импортозамещение материалов для капремонта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Ремикс" запустила производство фасадных кассет и линеарных панелей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Продукцию планируется использовать для капитального ремонта многоквартирных домов региона, сообщили ТАСС в фонде развития Югры.

Как пояснили ТАСС в фонде, это первое производство в регионе, которое позволит обеспечить импортозамещение материалов для капремонта.

"Нижневартовская компания "Ремикс" запустила производственную линию по изготовлению фасадных кассет и линеарных панелей. Такая продукция используется для облицовки фасадов зданий и сооружений при строительстве или ремонте. Планируемый объем производства - 60 тыс. кв. м в год, продукция будет использована в первую очередь в Югре для капитального ремонта многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Проект реализован при поддержке Департамента промышленности Югры и займа Фонда развития Югры и позволяет увеличить производственные мощности и расширить ассортимент выпускаемой продукции.