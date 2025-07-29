Детали соглашения и исключения из него, как пишет Bild, все еще дорабатываются, однако сделка может не состояться

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Европейская ассоциация налогоплательщиков считает сомнительным одобрение всеми 27 странами - членами Евросоюза (ЕС) соглашения по пошлинам, достигнутого председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом.

"Похоже, что Урсула фон дер Ляйен не учла всех факторов, ведь она зависит от государств-членов. Без них она не сможет обойтись в финансовом отношении. И это выглядит не очень хорошо! Сопротивление растет, как сейчас во Франции, и за ним последуют другие", - заявил глава ассоциации Михаэль Егер газете Bild.

Результаты переговоров, по его мнению, еще не окончательные. Детали соглашения и исключения из него, как пишет газета, все еще дорабатываются, однако сделка может не состояться. В частности, в США все еще не получены юридические разъяснения относительно того, имеет ли Трамп право вводить пошлины по своему усмотрению, подчеркивает Bild.

27 июля президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил о достижении договоренности о том, что пошлина на все ввозимые в Соединенные Штаты европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп уточнил, что общая ставка 15% не касается ряда товарных позиций. В частности, указал он, ситуация с пошлинами на европейскую сталь и алюминий "остается как есть". В Соединенных Штатах действуют пошлины в размере 10% на сталь и алюминий из Европы. В сделку не входит продукция фармацевтической промышленности.