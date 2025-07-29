Как уточнили в региональном министерстве экономического развития, с начала года в бюджет области поступило более 6 млрд рублей налогов и сборов

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Херсонской области в 2025 году выросли на 22%. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов по итогам совещания с региональными органами исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития области.

"Херсонская область стабильно развивается. Основным показателем этого развития является рост собственных доходов. Мы с коллегами сейчас посмотрели, по сравнению с прошлым годом собственная налоговая база региона выросла на 22%. В целом все основные мероприятия, реализация социально-экономического развития региона выполняется", - сказал он журналистам.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве экономического развития, с начала года в бюджет Херсонской области поступило более 6 млрд рублей налогов и сборов. "Благодаря постоянной работе Штаба по повышению налоговых доходов бюджета Херсонской области и противодействию нелегальной занятости, наблюдается устойчивая положительная динамика поступлений в консолидированный бюджет налогов и сборов", - отметили в министерстве.

В январе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в 2024 году в области собрали налогов в 2,4 раза больше, чем в 2023-м, превысив самый оптимистичный прогноз в 1,2 раза.