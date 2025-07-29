Депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко отметила, что повышенные затраты обусловлены необходимостью использования специальных укрывных технологий для защиты виноградников от заморозков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Издержки производства у виноделов Ростовской области на четверть выше, чем у производителей из Краснодарского края и Севастополя. Это вызвано особенностями местного климата и способами выращивания винограда, сообщила на совещании по вопросу состояния винодельческой и виноградарской отраслей в регионе вице-спикер Госдумы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко.

"У донских виноделов издержки на 25% выше, чем у ближайших конкурентов - Краснодарского края и Севастополя. Это связано с непростыми климатическими условиями", - заявила Абрамченко.

По ее словам, повышенные затраты обусловлены необходимостью использования специальных укрывных технологий для защиты виноградников от заморозков, которые периодически случаются весной в регионе. Это требует дополнительных инвестиций в оборудование и рабочую силу.

Вице-спикер Госдумы РФ подчеркнула, что винодельческая отрасль Ростовской области нуждается в дополнительных мерах поддержки, чтобы нивелировать особенности производства. В настоящее время в регионе высажено около 1,7 тыс. га виноградников. Работают 16 производителей вина и 24 виноградарских хозяйства.