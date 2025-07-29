Глава Минфина США: Трамп решит, будет ли продлено тарифное перемирие с Китаем

Переговоры Вашингтона и Пекина по вопросам двусторонней торговли в Стокгольме состоялись 28-29 июля

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будет ли продлена договоренность между Вашингтоном и Пекином об отсрочке введения пошлин. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам торговых переговоров с китайской стороной в Стокгольме.

"Мы сообщим ему [Трампу] о том, как у нас здесь все прошло. Наши встречи, безусловно, были конструктивными", - отметил Бессент, слова которого приводит агентство Reuters. "Но относительно продления паузы [при введении пошлин] примет решение он [Трамп]", - добавил министр. Бессент пояснил, что намерен представить американскому лидеру отчет о состоявшихся консультациях в положительном ключе.

Переговоры США и Китая по вопросам двусторонней торговли в Стокгольме состоялись 28-29 июля. Как сообщило радио Sveriges radio, по итогам консультаций стороны продлили тарифное перемирие еще на три месяца.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Срок этой сделки истекает 12 августа.