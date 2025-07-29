Коломойский проиграл дело по иску на $5,5 млрд со стороны Приватбанка

Этот вердикт может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для Владимира Зеленского, сообщил экс-депутат Рады Борислав Береза

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов проиграли в суде Лондона дело по иску на $5,5 млрд со стороны ранее принадлежавшего им Приватбанка. Об этом сообщил экс-депутат Рады, блогер Борислав Береза.

"Сенсационное решение лондонского суда: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли дело Приватбанка на сумму почти $5 миллиардов, - написал Береза в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Этот вердикт может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для самого [Владимира] Зеленского, если в деле всплывут те же офшоры с Panama Papers, связанные с "Кварталом 95" и его окружением". По мнению Березы, в ответ на проигрыш в суде Коломойский может попытаться обнародовать компромат на Зеленского и его партнеров.

В 2020 году Приватбанк подал на Коломойского и Боголюбова иск о возмещении убытков в размере $5,5 млрд, понесенных в связи с реализовывавшимися ответчиками схемами, "имеющими все признаки мошенничества и отмывания денег".

В 2015 году в результате конфликта с Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента Украины, Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а Приватбанк, одним из собственников которого был бизнесмен, в декабре 2016 года был национализирован. По данным Нацбанка Украины, до национализации Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Бизнесмен Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций был бывший глава правления банка Александр Дубилет. Ранее суды различных инстанций неоднократно отказывали указанным лицам в рассмотрении дел относительно Приватбанка.

Коломойский в настоящий момент находится под стражей на Украине. Его задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Затем против него выдвинули новое обвинение - в завладении средствами Приватбанка. 7 мая 2024 года в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства адвоката Сергея Карпенко, который работал на миллиардера Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы. Планы убийства адвоката не были доведены до конца.