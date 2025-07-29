Это на 35 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Около 100 млн рублей бюджетных средств было направлено на поддержку винодельческой отрасли Ростовской области в 2025 году, это на 35 млн рублей больше, чем годом ранее, однако все еще недостаточно для развития сферы. Об этом на совещании по вопросу состояния винодельческой и виноградарской отраслей в регионе сообщила вице-спикер Госдумы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко.

"В этом году из бюджета федерального, из бюджета регионального на этом направлении выделено порядка 100 миллионов рублей. Это на 35 миллионов больше, чем годом ранее, но я считаю, что этого недостаточно, это крайне мало", - сообщила Абрамченко.

Средства направили на компенсацию затрат производителей и приобретение специализированной техники. В прошлом году благодаря господдержке предприятия отрасли закупили 15 единиц нового оборудования.

По словам вице-спикера, господдержку виноделов необходимо увеличивать отчасти из-за их более высоких затрат на фоне особенностей климата. Издержки производства у виноделов Ростовской области на четверть выше, чем у конкурентов из Краснодарского края и Севастополя.