Показатели росли на 3,78%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $73 за баррель впервые с 23 июня 2025 года и прибавляла более 3%, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 21:53 мск, цена Brent росла на 3,78% - до $73,06 за баррель.

К 22:08 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $72,79 (+3,39%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавил 4,26%, до $69,45 за баррель.

Возможной причиной положительной динамики могли стать слова президента США Дональда Трампа о желании Соединенных Штатов достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, в противном случае США могут ввести импортные пошлины. Президент США также отметил, что Соединенные Штаты увеличат объемы добычи нефти, если в случае введения ими пошлин против России и ее торговых партнеров на мировых рынках энергоносителей начнутся сбои.

Трамп 14 июля заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти. Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.