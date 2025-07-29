FT: Франция попросила Трампа вывести коньяк и шампанское из-под пошлин США

По словам министра - делегата по вопросам внешней торговли Франции Лорана Сен-Мартена, стороны достигли прогресса в этом вопросе

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Париж попросил администрацию президента США Дональда Трампа вывести коньяк, шампанское и другие алкогольные напитки из-под действия американских пошлин. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на министра - делегата по вопросам внешней торговли Франции Лорана Сен-Мартена.

По его словам, стороны достигли прогресса в вопросе отмены пошлин на крепкую алкогольную продукцию. "Мы понимаем, что на крепкие спиртные напитки это действительно не распространяется", - сказал он. Согласно источникам издания, Париж также ведет переговоры об отмене пошлин для слабоалкогольных напитков, включая вино и шампанское. Газета отметила, что треть экспорта алкоголя Франции приходится на США.

27 июля Трамп по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о достижении договоренности о том, что пошлина на все ввозимые в Соединенные Штаты европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп уточнил, что общая ставка 15% не касается ряда товарных позиций.