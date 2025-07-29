За первое полугодие объем размещения увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Объем облигационных размещений, отобранных по классификации "Эксперта РА", во II квартале 2025 года составил 1,9 трлн рублей, что на 115% выше результата II квартала 2024 года и на 18% превзошло результаты I квартала 2025 года. Об этом говорится в обзоре рынка долгового капитала, опубликованного рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"На ожиданиях по снижению ключевой ставки и стагнации рынка корпоративного кредитования рынок облигаций продолжил демонстрировать крайне сильные результаты. В II квартале 2025 года объем облигационных размещений, отобранных по классификации "Эксперта РА", составил 1,9 трлн рублей, что на 115% выше результата II квартала 2024 года и на 18% превзошло результаты I квартала 2025 года, в котором был установлен рекорд по объемам выпускаемых бумаг за квартал", - отмечается в обзоре.

Также, по данным "Эксперта РА", за первое полугодие объем размещения увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 3,5 трлн рублей. "В то же время, по данным Банка России, объемы кредитования в пользу юридических лиц за 5 месяцев 2025 года сократились на 14%, что свидетельствует о более благоприятных условиях заимствования на рынке облигаций в условиях экстремальных ставок в сравнении с банковскими кредитами", - подчеркивается в обзоре.

При этом фиксированные купоны продолжают вытеснять облигации с плавающим купоном. "По итогам первого полугодия 2025 года доля корпоративных облигаций с фиксированным купоном составила около 62% против 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По количеству размещенных выпусков доля бумаг с фиксированным купоном достигает 82%. Переход к смягчению денежно-кредитной политики со стороны регулятора и вера в дальнейшее снижение ставок со стороны инвесторов создают сильные предпосылки для привлечения высокого спроса на облигации с фиксированным купоном. Инвесторы стремятся зафиксировать высокие доходности на долгий срок", - добавили в агентстве.

Там также подчеркнули, что фактор процентного риска, при котором инвесторы опасались дальнейшего роста ставок, практически исчезает из повестки дня, соответственно интерес со стороны инвесторов к инструментам с защитой от процентного риска постепенно увядает. Основными инвесторами в прошедших сделках стали системно значимые кредитные организации, некредитные финансовые организации, доверительные управляющие (около 80% спроса).