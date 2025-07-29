Среди положительных результатов в Счетной палате также отметили значительное сокращение общего объема дебиторской задолженности министерства

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минстрой России и публично-правовая компания "Единый заказчик" исполнили бюджет в 2024 году на высоком уровне, говорится в материалах Счетной палаты (СП).

"Счетная палата проверила, как в 2024 году исполняли бюджет Минстрой и ППК "Единый заказчик в сфере строительства". Проверка показала, что Минстрой достиг рекордного показателя за последние четыре года - 99,6%. [Компания] "Единый заказчик" также показала высокий уровень кассового исполнения расходов - 100%", - отмечается в сообщении.

По словам аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, общий объем расходов Минстроя РФ в 2024 году составил 588,4 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, основная их доля (73,5% или 432,4 млрд рублей) приходилась на межбюджетные трансферты регионам.

Среди положительных результатов также отмечено значительное сокращение общего объема дебиторской задолженности министерства - за год она снизилась на 34,6% с 250,9 млрд до 164,2 млрд рублей. Всего по итогам 2024 года введено 68 объектов, или 40,7% от общего количества предусмотренных объектов.

Общий объем расходов ПКК "Единый заказчик" в 2024 году составил 247,1 млрд рублей, из них более 84,9 млрд направлены на капитальные вложения по 104 объектам. При этом 74,5% из этой суммы - авансовые платежи подрядчикам. Дебиторская задолженность компании по объектам капитального строительства увеличилась за год на 35,9% и достигла 107,3 млрд рублей, что обусловлено невысокими темпами приемки выполненных работ и высоким объемом авансирования.

По итогам 2024 года компанией введены в эксплуатацию девять объектов из десяти запланированных, кроме того, на 31 декабря 2024 ввели в эксплуатацию четыре объекта из будущих периодов и три объекта по отдельным этапам реализации, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика".