Договор о технологическом присоединении к сетям электроснабжения между АО "КРДВ" и группой "Россети" находится в стадии подписания

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Около 17 млрд рублей направят на создание энергосетевой инфраструктуры города-спутника в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Только на реализацию этих проектов [создание инфраструктуры и энергообеспечение территории, отведенной под создание города-спутника] необходимо более 19 млрд рублей, из которых 17 млрд рублей будут направлены на создание энергосетевой инфраструктуры города-спутника в Приморье. Для финансирования работ средства, размещенные на счетах дочерних организаций КРДВ, консолидируются в АО "КРДВ". Договор на технологическое присоединение к сетям электроснабжения между АО "КРДВ" и Группой "Россети" - на стадии подписания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно ведется проектирование внутриплощадочных и доплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и других объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для развития территории и создания новых предприятий. По итогам проектирования также будет определена точная потребность в источниках финансирования.

Ранее в сообщении Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета в Минвостокразвития сообщалось, что у дочерних обществ АО "КРДВ", получивших субсидии в 2018-2024 годах, выявлены неиспользованные остатки в объеме 17,3 млрд рублей. По информации Минвостокразвития России, указанные остатки планируется использовать в 2025-2029 годах, при этом 10,1 млрд рублей не законтрактованы.