Добыча полезных ископаемых увеличилась на 33%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Дальневосточном федеральном округе выросли на 99% за 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Дальний Восток по целому ряду экономических показателей опережает другие федеральные округа. Так, за 10 лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% (опережение среднероссийских показателей в 2,6 раза)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что добыча полезных ископаемых увеличилась на 33%, объем строительных работ вырос на 107%.

С использованием механизмов государственной поддержки в ДФО реализуется более 2,8 тыс. инвестиционных проектов, в которые привлечены 10,6 трлн рублей, из которых 5,1 трлн рублей уже фактически вложены. Введена почти 1 тыс. предприятий, создано более 165 тыс. рабочих мест с заработной платой, на треть превышающей среднероссийские показатели.