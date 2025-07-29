Почти половину расходов министерства составили субсидии юридическим лицам на реализацию различных мер господдержки экономического развития на Дальнем Востоке и в Арктике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики за 2024 год исполнило расходы бюджетных ассигнований на уровне 99,3% - в размере 93,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты (СП) по итогам проверки исполнения бюджета в Минвостокразвития.

"В 2024 году Минвостокразвития исполнило расходы на уровне 99,3% (в сумме 93,8 млрд рублей), что на 0,6 процентных пункта меньше рекордного показателя 2023 года (99,9%). Основная доля расходов Министерства (85,9%), как и во все предыдущие периоды, осуществлялась в рамках реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

По итогам проверки аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что в 2024 году, как и в предыдущие два года, почти половину расходов министерства (45,2%, или 42,4 млрд рублей) составили субсидии юридическим лицам на реализацию различных мер господдержки экономического развития на Дальнем Востоке и в Арктике. "Из них 20,2 млрд рублей предоставлено "ВЭБ.РФ" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в ДФО. При этом проверка показала, что фактически использовано только 4,5 млрд рублей на поддержку 2 из 10 проектов, отобранных Правительственной комиссией по развитию ДФО", - сказала она.

Отмечается, что расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в отчетном году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом и составили 49,6 млрд рублей (52,8% общего объема расходов).

Также по итогам проверки Счетная палата обратила внимание на значительное увеличение дебиторской задолженности Минвостокразвития. Так, за год она выросла в два раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом, составив на 1 января 2025 года 104,1 млрд рублей. Основные причины роста - выданные авансы по субсидиям юрлицам и межбюджетным трансфертам.