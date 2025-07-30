При этом заемщики младше 25 лет оформили кредитов в июне всего на 1% больше, чем в мае, отметили в бюро

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рост объема кредитования молодежи в июне 2025 года составил 9% по сравнению с маем. Однако заемщики младше 25 лет оформили кредитов в июне всего на 1% больше, чем в мае, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, заемщики старше 65 лет оформили в июне на 6% больше кредитных договоров, чем в мае, в денежном эквиваленте рост составил 7%. Заемщики 45-65 лет взяли на 3% больше кредитов, чем месяцем ранее, в денежном эквиваленте рост составил 7%. А количество кредитов, оформленное заемщиками 25-45 лет не изменилось, однако объем кредитования вырос на 6%.

Наибольшую кредитную активность в июне проявили заемщики в возрасте 25-45 лет, на их долю пришлось 60% от общего количества выданных за месяц кредитов и 68% от их объема в денежном эквиваленте. Чаще всего заемщики этой возрастной категории оформляли кредиты наличными - 58% от общего количества полученных ими кредитов. На долю кредитных карт пришлось 30%, на POS-кредиты - 6% и на автокредиты и ипотеку - по 3%.

На заемщиков в возрасте 45-65 лет пришлось по 25% от общего количества и объема выданных за июнь кредитов. Наличные пользовались у этой возрастной категории максимальным спросом - 45% от общего количества оформленных ими ссуд. На кредитные карты пришелся 41%, на POS-кредиты - 8%, на автокредиты - 5% и на ипотеку - 2%.

13% от общего количества заемщиков и 6% от общего объема выданных кредитов в июне пришлось на граждан младше 25 лет. При этом 60% от общего количества кредитных договоров, оформленных этой категорией заемщиков, составили кредитные карты. Также на кредиты наличными пришлось 32%, 6% - на POS-кредиты и по 1% - на ипотеку и автокредиты.

А на долю заемщиков старше 65 лет пришлось всего 3% от общего количества и 2% от общего объема выданных в июне кредитов. Самым востребованным сегментом кредитования у них стали кредитные карты - 57% от всех кредитных договоров этой категории заемщиков. На кредиты наличными пришлось 32%, на POS-кредиты - 7%, на автокредиты - 3%, на ипотеку - 1%.