В эту навигацию не планируется открывать новые межрегиональные маршруты

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Судоходная компания "Флот Республики Татарстан" планирует эксплуатировать два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020" на рейсах из Казани в Болгар и Тетюши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Новые "Метеоры" мы планируем эксплуатировать на маршрутах Казань - Болгар и Казань - Тетюши с заходом Болгар. Два уже имеющихся в судовом парке "Метеора" также ходят по внутренним республиканским маршрутам, до Болгара и Свияжска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в эту навигацию не планируется открывать новые межрегиональные маршруты. "Исключая новые "Метеоры" сейчас на балансе у нас 32 судна", - добавили там.

29 июля Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал компании "Флот Республики Татарстан" два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020".

Еще два "Метеора-2020" были переданы судоходной компании в 2023 году. Они получили наименования "Михаил Девятаев" и "Муса Джалиль".

О "Метеорах"

Стартовое производство нового поколения "Метеоров" было запущено на Зеленодольском заводе в начале 2021 года. Тогда были заложены два "Метеора-2020" для Ханты-Мансийского автономного округа. Спуск первого судна на воду состоялся в июне 2022 года. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 "Метеор 2020" разработки проектного бюро "Си тех" обладают рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечают всем международным требованиям по комфорту и безопасности.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.