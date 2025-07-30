Белорусская продукция представлена на полках практически всех крупных торговых предприятий города, сообщил глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Белоруссия поставит в Петербург 400 тыс. тонн продовольственных товаров в 2025 году, среди которых мясо и овощи, сообщил ТАСС глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"В начале этого года между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и нашим комитетом утверждены номенклатура и объемы поставок продовольственных товаров из Беларуси в Санкт-Петербург. В 2025 году объем продовольственных товаров составит более 400 тыс. тонн. Это - мясо, молочные продукты, яйца, овощи", - рассказал он.

По его словам, белорусская продукция сегодня представлена на полках практически всех крупных торговых предприятий города.

Торговый павильон

В начале июля этого года в одном из торговых комплексов Петербурга открылся национальный торговый павильон "Белорусская деревня". Это флагманский проект торгового дома "Минский молочный завод № 1". На полках павильона представлено более 500 наименований белорусских товаров: молочная продукция, сыры, мясные деликатесы, сладости, а также предметы, рассказывающие о культуре и быте - льняной текстиль, фарфор, изделия ручной работы.

"Ассортимент продукции павильона будет регулярно обновляться с учетом сезона, спроса и интересов покупателей. Пространство планируется использовать также для дегустаций и культурных событий. Безусловно такие проекты придадут импульс развитию торговли между Петербургом и братской республикой", - отметил Ситов.