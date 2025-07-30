До конца года сеть увеличится до 350 устройств, отметили в пресс-службе кредитной организации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ozon банк установил первые собственные банкоматы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца года их количество увеличится до 350, они появятся и в других городах России, сообщила пресс-служба Ozon банка.

"В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов Ozon банка. До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России - актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в других местах, например, торговых центрах и офлайн-магазинах. "Клиенты, как и прежде, смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров", - отметили в банке.

Также сообщается, что в банкомате клиент сможет снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем "Мир", Visa и Mastercard (выпущенных банками РФ). "В будущем функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка", - подчеркнули в банке.

"За несколько лет мы вырастили небольшой портфель финансовых сервисов в полноценный банк, которым пользуются миллионы людей. Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили не только продолжить свое онлайн-развитие, но и "выйти в мир" с помощью банкоматов. До конца этого года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после примем решение о дальнейшем масштабировании", - прокомментировал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Ozon банк - российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: Ozon карту, накопительные счета и вклады, daily banking, факторинговые и кредитные продукты, интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию и др. У банка более 31,7 млн активных клиентов.