В Приморье приняли закон о поддержке креативных индустрий

Законопроектом также предусмотрено образовательное направление для подготовки кадров и информационная поддержка, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Закон о поддержке креативных индустрий, в том числе предоставлении им субсидий и грантов на конкурсной основе, принят в Приморье сразу в трех чтениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин в среду, 30 июля, представил законопроект, направленный на поддержку креативных индустрий, который был единогласно одобрен депутатами законодательного собрания в трех чтениях. <…> Законопроектом предусмотрена государственная поддержка, которая будет осуществляться в нескольких формах. Это включает финансовое содействие в виде субсидий и грантов на конкурсной основе, имущественное содействие через передачу во владение или пользование имущества края, в том числе на льготной основе. Также предусмотрено образовательное направление для подготовки кадров и информационная поддержка", - говорится в сообщении.

Вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт края за прошлый год составил 1,17%. В регионе функционирует почти 11 тыс. креативных организаций, выручка которых превышает 43 млрд рублей. Наибольшее влияние в экономике края оказывают такие направления, как мода, разработка программного обеспечения, реклама и пиар, архитектура и гастрономия. Блохин добавил, что развитие креативной экономики в регионе способствует повышению инвестиционного и туристического потенциала, приводит к созданию новых рабочих мест и благоустройству территорий, а также способствует развитию других секторов экономики, таких как общественное питание, уличная торговля, спортивная сфера и логистика.

Министр отметил, что меры поддержки предприятиям креативного сегмента смогут предоставлять органы исполнительной власти, за каждым ведомством власти будет закреплена соответствующая отрасль.

Согласно приказу Минэкономразвития России, креативные индустрии включают 16 направлений, среди которых народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечение, мода и ювелирное дело, книжное дело, исполнительские искусства, кино, телевизионные программы и фильмы, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия, музыка.