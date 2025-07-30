Она составила 29,7 млрд руб.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль генерирующей компании "Русгидро" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - июня 2025 года составила 29,7 млрд руб., что на 9,2% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

EBITDA "Русгидро" выросла на 18%, до 83 млрд руб. Выручка компании составила 139,68 млрд руб. (+16,7%).

Себестоимость продаж за шесть месяцев увеличилась на 11,8%, до 62,76 млрд руб.

Прибыль от продаж в I полугодии выросла на 20,8% и составила 71,38 млрд руб. Прибыль до налогообложения достигла 45,25 млрд руб. (+5%).

В компании отметили, что на динамику выручки повлиял рост цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности, который компенсировал снижение выработки ГЭС ввиду низкой водности. Кроме того, на результат оказало влияние начало реализации электроэнергии и мощности модернизированного по договору о предоставлении мощности ТГ № 1 Владивостокской ТЭЦ-2.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).