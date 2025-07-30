Также продолжается работа над генеральной схемой развития газовой отрасли до 2050 года, сообщил сенатор от Амурской области Артем Шейкин

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ряд совещаний пройдет в Министерстве энергетики РФ для выработки решений по обеспечению Благовещенской ТЭЦ необходимым топливом. Об этом сообщил ТАСС сенатор от Амурской области Артем Шейкин.

Ранее парламентарий сообщал, что в Совфеде на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ особое внимание было уделено рискам возникновения ЧС в Амурской области при несвоевременном обеспечении топливом, а также вопросам ускоренной реконструкции энергетических мощностей.

"Вопрос энергоснабжения Благовещенской ТЭЦ взят под личный контроль первого заместителя министра энергетики Российской Федерации Павла Юрьевича Сорокина. В Минэнерго уже запланирован ряд профильных совещаний, где будет выработано оптимальное решение по обеспечению станции необходимым топливом", - сказал Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что газификация Благовещенской ТЭЦ не просто инфраструктурный проект - это стратегическая задача, от которой напрямую зависят надежность теплоснабжения, экологическая обстановка и качество жизни в Благовещенске.

По его словам, параллельно продолжается работа над генеральной схемой развития газовой отрасли до 2050 года. "Уверен, что при активном взаимодействии с Минэнерго и другими федеральными ведомствами мы сможем отразить в этом документе реальные потребности регионов Дальнего Востока, включая Амурскую область. Как сенатор, представляющий регион, продолжу системно и последовательно добиваться реализации этого приоритетного проекта", - заключил он.